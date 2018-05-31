Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации.

"Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын принял находящегося с официальным визитом в Пхеньяне главу МИД РФ Сергея Лаврова", - сказал собеседник агентства.

Лавров прибыл в Пхеньян рано утром в четверг по местному времени. Он провел в северокорейской столице переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Кроме того, он возложил цветы к мемориальной доске на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне с барельефом российского дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции в 2016 году.