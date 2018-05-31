Лауреаты Пулитцеровской премии получили свои награды в Нью-Йорке

Лауреатов Пулитцеровской премии 2018 года, в числе которых рэпер Кендрик Ламар и журналисты изданий Washington Post, New Yorker и New York Times, отметили в Колумбийском университете в Нью-Йорке в среду.

Имена обладателей престижной награды стали известны в апреле, но по традиции, церемония вручения награды состоялась лишь в конце мая. Главную награду — золотую медаль Пулитцера "За служение обществу" — получили New York Times и New Yorker за расследование и освещение сексуальных домогательств именитого продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пулитцеровская премия считается самой престижной журналистской наградой в США. Победители получили по 15 тысяч долларов. Награда была учреждена по воле и на средства американского журналиста Джозефа Пулитцера, основателя школы журналистики в Колумбийском университете. Впервые награда была вручена в 1917 году.