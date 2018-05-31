Парламент Казахстана принял закон о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг принял закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором закрепляется право первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез. Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы (лидеру нации) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", - говорится в заключении к закону Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

В законе Совет безопасности Казахстана наделяется статусом координирующего конституционного органа. Совбез будет "координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана" в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене.