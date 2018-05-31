В Тбилиси обрушилась часть скалы

Часть скалы обрушилась на улице Кипиани в районе Мтацминда в Тбилиси, где велись строительные работы, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Видеокарды произошедшего распространились в соцсети Facebook. На них видно, как часть скалы обрушилась на строительную площадку. К счастью, в это время там никого не было.

Случившееся уже прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он поручил сотрудникам вызвать руководителей компании, занимающейся строительством.