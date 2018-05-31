Сказать «геноцид» не является преступлением: прокуратура Стамбула приняла важное решение

Прокуратура Стамбула приняла решение прекратить уголовное преследование в отношении группы турецких активистов, которые 24-го апреля на площади Султанахмет подняли транспаранты с надписью «Геноцид армян». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».

Офис защитника прав человека в Стамбуле хотел организовать 24-го апреля на площади Султанахмет мероприятие памяти Геноцида армян, однако полиция запретила его, мотивируя тем, что группа турецких активистов подняли транспаранты с надписью «Геноцид армян».

Активисты, которые принесли эти транспаранты, - Леман Юртсевер, Жиян Тосун и Гамзе Оздемир, были арестованы, позже их отпустили. Поводом для задержания была надпись на плакате «Признай Геноцид армян, попроси прощения, возмести». На дбях завершилось расследование по делу этих активистов, и прокуратура Стамбула приняла решение прекратить уголовное преследование в отношении группы турецких активистов, по причине отсутствия для этого оснований.

Примечательно, что прокуратура Стамбула сослалась при этом на решения ЕСПЧ, указав, что свобода слова включает в себя также и такие выражения, которые могут быть нежелательными для части населения, и активисты не имели намерений «публично осмеивать турецкий народ». Решение предполагает, что применение термина «геноцид» не является преступлением.

Офис защитника прав человека в Стамбуле отмечает значимость этого решения прокуратура Стамбула, что создает прецедент. «После этого во время мероприятий памяти Геноцида армян мы будем брать с собой решение прокуратуры Стамбула, которое покажем тем, кто попытается нам помешать»,- сказали в Офисе защитника прав человека.