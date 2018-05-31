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В результате ДТП в Арцахе погиб военнослужащий-контрактник


30 мая, около 22:20, в результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, Сурен Суренович Айвазян (1992 г.р.). Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха. 

«Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – сказано в сообщении.


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