Лавров: РФ будет готова поддержать договоренности по КНДР с учетом интересов всех сторон

Москва будет готова поддержать договоренности по КНДР, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Но когда эти договоренности будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества, возможно, придется Совету Безопасности поддерживать те или иные начинания, конечно, мы будем готовы выступать за те конкретные договоренности, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, в том числе КНДР", - сказал Лавров.

Однако, как подчеркивал Лавров накануне визита, окончательное решение проблем Корейского полуострова может быть достигнуто лишь в формате шестисторонних переговоров (Россия, Китай, КНДР, Республика Корея, США и Япония), который никто не отменял.



ФОТО: Валерий Шарифулин/ТАСС



