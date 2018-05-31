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В Тбилисском Государственном университете будут выделены места для армянских студентов


Министр и замминистра ОН Армении Араик Арутюнян и Аревик Анапиосян, в составе армянской правительственной делегации, посетившей Грузию, встретились с ректором Тбилисского Государственного университета имени Иване Джавахишвили Георгием Шарвашидзе. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере высшего образования.

Министр ОН Армении Араик Арутюнян подчеркнул значение отдела арменоведения  Тбилисского Государственного университета имени Иване Джавахишвили  и выразил готовность в оказании помощи при необходимости. Ректор Тбилисского Государственного университета имени Иване Джавахишвили Георгий Шарвашидзе, в частности, высказал готовность выделить места для армянских студентов по программам магистратуры по физике и степени PhD по математике, которые основаны в рамках международного содействия ТГУ.


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