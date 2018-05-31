Первая группа волонтеров программы по развитию экотуризма «Здравствуй, Трейлз» завершила работу

В программе по развитию экотуризма «Здравствуй, Трейлз», инициаторами которой стали армянский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF Армения) и швейцарский фонд «Вессер», 19-26-го мая принимали участие 35 волонтеров из Армении и ряда европейских стран.

Как передает «Арменпресс», программе оказала содействия ОО «Тропы к переменам»»

Это первый этап 3-летней программы, в котором работа проводилась в Национальном парке «Татев», где были расчищены и обустроены дороги и окрестности.

Вторая группа волонтеров приедет в Армению осенью этого года.