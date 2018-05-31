В Гюмри, в Государственном драматическом театре имени Аджемяна, 30-го мая состоялась премьера спектакля «Свадьба в тылу» по пьесе Анаит Агасарян.

Драма в 2 действиях посвящена героям четырехдневной апрельской войны. Режиссер – Людвиг Арутюнян, художественное оформление – Гарегин Евангулян, костюмы – Лусинэ Хачатрян, музыкальное оформление – Айк Акопян (Айко). Музыка написана специально к спектаклю, это первый опыт певца и композитора.

В ролях выступали народная артистка Армении Анаит Кочарян, заслуженная артистка Армении Сусанна Багдасарян, заслуженный артист Армении Ованес Ованнисян, заслуженный артист Армении Тигран Габоян, Нара Сантоян, Диана Мацоян, Аркадий Карагулян, Тарон Григорян, Джемма Адамян, Манэ Мхоян и пр.

Идея спектакля возникла на основе истории любви павшего в Талише Грача Галстяна и Ануш, однако автор пьесы расширила горизонты этого частного случая.

Как сказала до начала спектакля автор Анаит Агасарян, спектакль о том, как жить и не сломаться. Присутствовали родные павших в апрельской войне.

Арменуи Мхоян