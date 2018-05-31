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Трамп встретился с Ким Кардашьян, чтобы обсудить тюремную реформу


Президент США Дональд Трамп в среду принял в Овальном кабинете Белого дома американскую фотомодель и телеведущую Ким Кардашьян, чтобы обсудить с ней реформу пенитенциарной системы, а также помилование 63-летней Элис Мэри Джонсон, отбывающей пожизненное заключение.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, o самой встрече Трамп сообщил в Twitter. Там он разместил их совместную с Кардашьян фотографию. "Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", - написал американский лидер.

О том, чем завершилась встреча, а также о каких-либо ее подробностях ни американский президент, ни СМИ, ни сама фотомодель пока не сообщают.




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