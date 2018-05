Трамп встретился с Ким Кардашьян, чтобы обсудить тюремную реформу

Президент США Дональд Трамп в среду принял в Овальном кабинете Белого дома американскую фотомодель и телеведущую Ким Кардашьян, чтобы обсудить с ней реформу пенитенциарной системы, а также помилование 63-летней Элис Мэри Джонсон, отбывающей пожизненное заключение.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, o самой встрече Трамп сообщил в Twitter. Там он разместил их совместную с Кардашьян фотографию. "Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", - написал американский лидер.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF