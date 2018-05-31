Мелания Трамп рассказала о своем состоянии после операции

Первая леди США Мелания Трамп заявила о великолепном самочувствии после перенесенной операции на почках и попросила СМИ не спекулировать на этой тему, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я вижу, что СМИ усиленно работают над спекуляциями по поводу того, где я и что я делаю. Будьте уверены, я нахожусь здесь, в Белом доме с моей семьей, чувствую себя великолепно и усердно работаю во благо детей и американского народа", - написала Трамп у себя в твиттере.

14 мая стало известно, что Мелании Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.