В армии Израиля сообщили, что солдаты арестовали 17 палестинцев и изъяли 15 кг взрывчатки

Израильские солдаты арестовали в ночь на четверг 17 палестинцев и изъяли 15 кг взрывчатки в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в распространенном в четверг коммюнике.

"В течение ночи подразделения Армии обороны Израиля при поддержке полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) арестовали 17 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат, - говорится в документе. - В ходе операции в деревне Масахин-Шаабия были обнаружены и изъяты 15 кг взрывчатых веществ". Военные добавили, что аресты и обыски "осуществлялись в рамках кампании по борьбе с терроризмом".