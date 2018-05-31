В ВОЗ рассказали о снижении потребления табака

Потребление табака значительно снизилось с 2000 года, однако этого недостаточно для достижения поставленных целей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения в День борьбы с курением, которые отмечают 31 мая.

Согласно данным ВОЗ, курение ежегодно убивает семь миллионов человек. Количество любителей табака снизилось с 2000 года с 27% до 20% населения, однако эксперты опасаются, что при таком темпе миру пока не удастся достичь цели сокращения курения на 30% от общего количества курильщиков к 2025 году. Одной из причин является рост населения планеты, в результате чего реальные данные сокращения потребления табака размываются.

При этом, как отмечают в ВОЗ, курение или пассивное курение являются основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечных приступов и инсультов, от которых ежегодно умирает три миллиона человек.