Госсекретарь США и эмиссар КНДР обсуждают условия проведения саммита лидеров стран

Госсекретарь США Майкл Помпео и заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль в Нью-Йорке обсуждают, что необходимо сделать в предстоящие две недели для проведения саммита лидеров двух стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду журналистам сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга, стенограмму его брифинга распространила пресс-служба ведомства.

"Двое важных людей с каждой стороны проводят встречу, чтобы увидеть, что должно быть сделано за две недели для того, чтобы саммит стал возможен", - сказал дипломат.

При этом он отказался раскрыть подробности, заметив, что Трамп и Помпео ранее ясно излагали свою точку зрения: Вашингтон настаивает на "полной, подлежащей проверке и невозвратной денуклеаризации" КНДР. "Для того, чтобы саммит прошел успешно, северокорейцам надо сделать то, что они не делали до этого", - отметил представитель Госдепартамента.

"У нас состоялись дискуссии. Я не буду вдаваться в детали по понятным причинам, но во время подобных встреч мы говорим о том, какого ждем результата, а другая сторона рассказывает о своих ожиданиях", - продолжил дипломат, добавив при этом, что "США ждут действий со стороны Пхеньяна".

По версии представителя Госдепартамента, власти КНДР убеждены в том, что ядерное оружие - это гарантия их безопасности. "Мы должны убедить их в том, что, напротив, их ядерная программа сделала их менее защищенными, что есть лучший путь вперед и мы можем работать с ними. Мы хотим сотрудничать с ними, чтобы предоставить им гарантии безопасности, которые, по их мнению, им нужны. На самом деле, мы готовы пойти дальше, помочь им обрести большее экономическое процветание, но они должны провести денуклеаризацию", - резюмировал он.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Вашингтон будет ориентироваться на проведение американо-северокорейского саммита 12 июня. Во время идущих сейчас переговоров, а также в ходе планируемой встречи на высшем уровне в Сингапуре в центре внимания будет находиться денуклеаризация Корейского полуострова. "Мы будем продолжать нацеливаться на [проведение саммита] 12 июня", - отметила она.





