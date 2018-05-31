Европейские индексы - 30-05-18
МОСКВА, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.93% и составил 12783.76 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.20% и составил 5427.35 пункта, британский FTSE вырос на 0.75% и составил 7689.57 пункта, а российский RTSI вырос на 0.70% и составил 1162.96 пункта.
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