Европейские индексы - 30-05-18

МОСКВА, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.93% и составил 12783.76 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.20% и составил 5427.35 пункта, британский FTSE вырос на 0.75% и составил 7689.57 пункта, а российский RTSI вырос на 0.70% и составил 1162.96 пункта.