 Известны имена новых губернаторов 6 областей Армении

В повестку дня правительства Армении включены проекты решений он освобождении и назначении ряда губернаторов. Как сообщает Арменпресс, ожидаются следующие изменения:

губернатором Шракской области станет Карен Саруханян,

губернатором Арагацотнской области станет Ашот Симонян,

губернатором Араратской области вместо Арамаиса Григоряна станет Гарик Саркисян,

губернатором Котайкской области вместо Карапета Гулояна станет Романос Петросян,

губернатором Тавушской области вместо Овика Абовяна станет Ваге Галумян,

губернатором Гегаркуникской области вместо Карена Ботояна станет Ишхан Сагателян,

губернатор Котайкской области Карапет Гулоян будет освобождены с должности,

губернатор Вайоцдзорской области Арутюн Саркисян будет освобождены с должности,

губернатор Лорийской области Артур Налбандян будет освобождены с должности.