В Тбилиси с участием Пашиняна состоялся посвященный 100-летию независимости Первой Армянской Республики прием

В здании городского совета Тбилиси состоялся организованный посольством Армении в Грузии прием, посвященный 100-летию независимости Первой Армянской Республики. Как передает корреспондент Арменпресс из Тбилиси, в мероприятии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили и аккредитованные в Грузии дипломаты.

В ходе мероприятия выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что столица Грузии действительно полна энергией совместной истории армянского и грузинского народов, и это ситуация, когда два народа связаны друг с другом.

"Эти корни настолько сильно переплетены, что мы обязаны строить в нашей истории сильное, счастливое и свободное будущее. История создания Первой Республики Армении - это история триумфа души. Наша история, история армянского народа, история человечества показали, что дух весомее материала, любовь весомее расчета. И это главная формула жизни наших народов, потому что мы смогли победить там, где, казалось, у нас не было шансов. К сожалению, мы часто проигрывали, когда у нас не было никаких шансов проиграть. Наша Первая Республика, думаю, является, прежде всего, триумфом духа. И именно благодаря этому духу победы нам удалось выжить в войнах, геноцидах и бедствиях на протяжении тысячелетий”, - сказал премьер-министр.

Он добавил, что сегодняшняя Республика Армения - это, прежде всего, состояние любви, солидарности. “Армения сегодня такая, и она останется такой навсегда, потому что материал можно сломать, разрушить, а то, что связано с умом и духом, неодолимо, нерушимо. И я хочу, чтобы этот дух был в армяно-грузинских отношениях. Мы должны строить отношения с нашей братской страной по этому духу, и наши народы должны одерживать новые победы и создавать совместное счастье в мирном, свободном и счастливом регионе, и этот регион должен стать таким”, - сказал Пашинян.

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян напомнил в своем выступлении, что 100 лет назад по решению Национального совета Армении в Тбилисси были заложены основы независимости Первой Армянской Республики. “Армянская нация, которая прошла через трагедию Геноцида, восстановила свою независимость. То, что было невозможным для многих, стало возможным для армян. Это стало возможным благодаря крови многих мучеников, которые отдали свои героические жизни в битвах за свободу родины. Героические битвы в мае еще раз показали, что воля наших людей непоколебима”, - подчеркнул посол.

Перед тем, как принять участие в приеме, посвященном 100-летию Первой Республики Армения, премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной 100-летию Первой Республики Армения в Доме молодежи Тбилиси.