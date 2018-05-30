Главы МИД Армении и Грузии обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 30 мая встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя и поздравив его с назначением на пост министра иностранных дел, глава МИД Грузии отметил, что рад встретиться со своим коллегой из дружественной Армении в Тбилиси. Посчитав символичным, что первым официальным визитом премьер-министра Армении стал визит в Грузию, Михаил Джанелидзе выразил убежденность в том, что визит придаст новый импульс развитию добрососедских отношений между соседними странами.

Выразив благодарность за теплый прием, глава МИД Армении отметил, что предпримет все возможные шаги для дальнейшего развития армяно-грузинских отношений. Министр Мнацаканян отметил, что существует двусторонняя готовность к углублению и расширению сотрудничества на основе взаимопонимания и уважения.

Министры обоюдно подтвердили готовность углубить и укрепить связи между двумя странами, придав важное значение эффективному сотрудничеству министерств иностранных дел, периодическим консультациям между министерствами иностранных дел и периодическим совещаниям на уровне министров в этом направлении.

В ходе встречи состоялось обстоятельное обсуждение широкого круга вопросов, связанных с армяно-грузинской повесткой дня. Министры иностранных дел обсудили вопросы расширения политического диалога, углубления торгово-экономических отношений, сотрудничества на международных платформах, расширения правовой базы.

Министры иностранных дел Армении и Грузии обменялись мнениями по вопросам, представляющим интерес для грузинских армян, и затронули ряд региональных и международных вопросов.

Глава МИД Армении представил усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подтвердив приверженность Армении мирному урегулированию карабахского конфликта.