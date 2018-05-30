Начальник Полиции Армении еще раз подчеркнул необходимость исключить любое проявление коррупции и обеспечить равенство всех перед законом

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян и заместитель начальника Полиции Агаси Киракосян 30 мая провели совещание с сотрудниками Дорожной Полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, начальник Полиции поговорил о поручениях и указаниях, данных сотрудникам Дорожной полиции несколько дней назад, а также коснулся процесса их осуществления, недостатков и упущений в работе.

Валерий Осипян отметил, что для повышения авторитета сотрудника Дорожной полиции должно быть сделано все. Была еще раз подчеркнута необходимость исключить любое проявление коррупции и обеспечить равенство всех перед законом.

Заместитель начальника Полиции Агаси Киракосян, обращаясь к сотрудникам Дорожной полиции, поговорил о важности принятия мер по повышению качества обслуживания, подчеркнул необходимость надлежащего проведения служебных занятий, улучшения качества службы в отдельных сферах, а именно: в отделах расследований ДТП, регистрационно-экзаменационных и других подразделениях.

В ходе совещания также обсуждались другие вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения.