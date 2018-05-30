Президент Саркисян в качестве почетного гостя присутствовал на ежегодном заседании Верховного духовного совета

Президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин и в качестве почетного гостя присутствовал на ежегодном заседании Верховного духовного совета и епископского класса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя президента Республики Армения Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегкин II высоко оценили верность и поддержку Армена Саркисяна Армянской Апостольской церкви. Его Святейшество высоко оценил роль президента Республики Армения в мирном разрешении внутриполитической ситуации.

Выразив благодарность за приглашение, президент Саркисян посчитал роль армянской церкви важной в разные периоды многовековой армянской истории, особенно, когда в отсутствие государственности в течение прошлых веков, церковь сохранила единство, идентичность, традиции и культуру нашей нации.

Коснувшись недавних политических событий, Армен Саркисян в очередной раз отметил, что смена власти в нашей стране проходила мирным и цивилизованным образом. По словам президента, нужно долгое время для дальнейших изменений, чтобы наши граждане, сыновья нашего народа, независимо от их местонахождения, вносили свой вклад в Родину.

Президент Армении особо подчеркнул важность борьбы с коррупцией, преодоления поляризации в обществе, создания эффективной социальной справедливости, решения проблем в сферах образования и государственного аппарата.

Президент Саркисян посчитал встречу Эчмиадзине возможностью для диалога и с готовностью ответил на вопросы участников.