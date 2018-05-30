Ученики армянской школы США обсудили разные вопросы с президентом Армении

Президент Армении Армен Саркисян 30 мая принял студентов и преподавателей армянской школы «Роз и Алека Филиппа» из штата Калифорния. Как сообщает Арменпресс, студенты школы прибыли в Армению с особой миссией: они хотели пожертвовать 25 000 долларов арцахским солдатам и их семьям.

Разговор между президентом и учениками касался различных сфер. Армен Саркисян поинтересовался их впечатлениями. Ученики сообщили, что они уже были в Арцахе, в разных городах Армении, и ознакомились с историческими и культурными объектами. Они очень впечатлены изменениями, происходящими в Армении.