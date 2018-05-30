Госдепартамент США затронул проблемы религиозной свободы в Азербайджане

B среду Бюро по демократии и правам человека Госдепартамента США обнародовал ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире за 2017 год.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в разделе, посвященном Азербайджану, сказано, что Конституция предусматривает разделение государства и религии и равенство всех религий. Законы страны также защищают право граждан выражать свои религиозные убеждения и практиковать религиозные ритуалы при условии не нарушения общественного порядка или общественной морали.

Закон запрещает правительству вмешиваться в религиозную деятельность, но правительство и граждане несут ответственность за борьбу с "религиозным экстремизмом" и "радикализмом".

Закон определяет, что правительство может распускать религиозные организации, если они вызывают расовую, национальную, религиозную или социальную враждебность; "унижают человеческое достоинство" и препятствуют светскому образованию.

B июне 2017 года в закон были внесены поправки, позволяющие иностранцам, приглашенным зарегистрированными религиозными группами, заниматься религиозными услугами.

Местные правозащитные группы и другие лица заявили, что правительство продолжает физически преследовать, арестовывать и заключать в тюрьму религиозных активистов.

Сообщается, что общая численность заключенных верующих в Азернайджане к концу года достигла 80 (86 в 2016 году).

B январе и декабре суды приговорили лидеров Движения мусульманского единства и других лиц, арестованных в ходе полицейской операции 2015 года в Нардаране, на длительные сроки заключения. Обвинения против многих активистов были расценены как сфабрикованные, включая обвинения в разжигании религиозной вражды и терроризме.

B июле власти Азербайджана приговорили теолога к трем годам тюремного заключения за проведение религиозной церемонии. Его обвинили в том, что он не имел на это право, так как изучал ислам за рубежом.

Bласти задержали, оштрафовали или предупредили многочисленные лица за проведение несанкционированных религиозных собраний.

Правительство Азербайджана продолжало отказывать в регистрации религиозным группам меньшинств, которые считало "нетрадиционными", нарушая их религиозные права.

Bласти Азербайджана разрешали некоторым из этих групп действовать свободно, однако многие группы сообщали о трудностях при исповедовании своей веры.

Местные религиозные эксперты заявили, что правительство продолжает закрывать мечети под предлогом их ремонта, но говорит, что фактическая причина заключалась якобы в служении мечети местом для пропаганды экстремистских взглядов.

Правительство Азербайджана продолжало контролировать ввоз, распространение и продажу религиозных материалов. Суды оштрафовали многочисленных лиц за несанкционированную продажу или распространение религиозных материалов.