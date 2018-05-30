"Убийство" Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

Журналист Аркадий Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией СБУ. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.

СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, отметил он. Грицак утверждает, что Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.

"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших атошников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", — сказал глава СБУ.

По его словам, организатора убийства задержали в Киеве "около трех часов назад".

"Прямо сейчас <…> продолжаются следственные действия с этим гражданином, <…> проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания", — добавил Грицак.

Глава СБУ утверждает, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.

После этого к журналистам вышел сам Бабченко. Он заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

"Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти. <…> Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня", — сказал Бабченко.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

Соседка предположила, что убийца пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.

Украинская полиция заявляла, что рассматривает версию о причастности к инциденту российских спецслужб. Был опубликован фоторобот подозреваемого.