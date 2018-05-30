Премьер-министр Армении надеется на скорейшую реализацию проекта по созданию альтернативного Ларсу пути

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встреч в Грузии выразил надежду на то, что как можно скорее будет введен в эксплуатацию альтернативный Ларсу путь для Армении. Как сообщает Арменпресс, во время беседы с журналистами в Тбилиси премьер-министр Армении отметил, что на встречах в Грузии был затронут этот вопрос.

“Все вопросы были обсуждены, и мы продолжим работать над всеми этими вопросами”, - сказал премьер.

Отвечая на вопрос, каков его подход к этой программе, Никол Пашинян ответил: “У меня позитивный подход, вы знаете, что контракты подписаны, и проект должен быть реализован. Надеюсь, что проект будет введена в эксплуатацию как можно скорее”, - сказал он.

Премьер-министр также кратко подвел итоги встреч с высшим руководством Грузии. Он отметил, что приобрел хороших друзей в лице премьер-министра, спикера Национального собрания и президента Грузии. Пашинян выразил надежду, что армяно-грузинские отношения будут развиваться в соответствии с этой дружбой.