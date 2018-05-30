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Amnesty International призвала Украину наказать убийцу журналиста Бабченко


В международной правозащитной организации Amnesty International убеждены, что украинские власти должны эффективно расследовать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Ужасное убийство Аркадия Бабченко не должно остаться безнаказанным. Украинские власти должны не останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности", - цприводит слова директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук пресс-служба организации в среду.

 

 

 

 




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