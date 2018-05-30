Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-05-18

ЕРЕВАН, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 мая, курс доллара США сократился на 0.15 драмa и составил 482.83 драм. Курс евро вырос на 3.31 драмa и составил 560.81 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.74 драм. Курс британского фунта вырос на 0.52 драмa и составил 640.76 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 130.47 драмa и составила 20110.49 драм. Цена серебра сократилась на 3.10 драмa и составила 255.75 драм. Цена платины сократилась на 66.47 драмa и составила 14033.1 драм.