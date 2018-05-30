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Азиатские индексы - 30-05-18


ТОКИО, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.52% и составил 22018.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.46% и составил 1736.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.53% и составил 3041.44 пункта, а HANG SENG снизился на 1.40% и составил 30056.79 пункта.




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