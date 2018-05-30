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Назван самый модный купальник сезона


Слитный ретро-купальник с поясом на талии стал одним из самых модных трендов пляжного сезона этого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Известные бренды-производители пляжной одежды, такие Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника.

«Чувствую, эта вещь станет чем-то большим, чем просто одеждой для отдыха на пляже или у бассейна», — заметила стилистка Рошель Уайт .

Популярные блогеры Instagram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.

The Edie. #seeyououteast

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When I’m not at work I’m at the beach #OOO

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