Музыка все чаще влияет на выбор туристами места отдыха

Американское туристическое агентство опросило путешественников из восьми стран мира и выяснило, что каждый третий миллениал выбирает место отдыха на основании своей любимой музыки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Travel Daily News.

40% миллениалов, опрошенных в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Португалии, Италии и Швеции, посещают музыкальные фестивали за рубежом. Они также называют музыку одним из главных факторов в выборе места отдыха.

Большинство из них вдохновляет джаз, который ассоциируется с Новым Орлеаном (США), на втором месте – регги (Ямайка), на третьем – хип-хоп (США). Также в рейтинг вошли фламенко (Испания), самба (Бразилия) и танго (Аргентина).

При этом 26% путешественников в возрасте 20-29 лет загружают на мобильный телефон музыку местных исполнителей перед поездкой.