ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2018 году до 3,8%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста глобальной экономики на текущий год и сохранила прогноз на следующий год, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудшена до 3,8% с ожидавшихся в марте 3,9%, говорится в докладе организации. В 2019 году ожидается рост на 3,9%.

По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.

Старший экономист ОЭСР Альваро Сантуш Перейра отметил, что возврат темпов роста глобального ВВП к 4% не стоит воспринимать слишком оптимистично, поскольку это в первую очередь стало следствием не увеличения производительности труда или структурных перемен, а стимулирующих мер денежно-кредитной политики.

Также в прогнозе указывается на позитивную ситуацию на мировом рынке труда. Ожидается, что в 2019 году безработица в странах ОЭСР снизится до минимальных с 1980 года 5,1% с 5,8% в 2017 году и прогнозируемых 5,4% в 2018 году.

Инфляция в ОЭСР, согласно прогнозам, ускорится до 2,2% в 2018 и достигнет 2,3% в 2019 году.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.