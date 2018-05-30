Я рад встрече с демократическим премьер-министром Армении: президент Грузии встретился с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках официального визита в Тбилиси провел встречу с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече президент Маргвелашвили высоко оценил результаты встречи, состоявшейся между правительствами двух стран, и отметил, что обсужденные вопросы и инициативы будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений.

«Я рад встрече с демократическим премьер-министром Армении. Надеюсь, что ваш визит придаст новый импульс армяно-грузинским отношениям, которые имеют многовековую историю», - сказал президент Грузии.

Никол Пашинян отметил, что рад возможности встретиться с президентом Грузии и обсудить перспективы развития и дальнейшего углубления отношений двух стран.

«Я рад, что мой визит в Грузию происходит на фоне продолжающихся демократических событий в нашей стране, и убежден, что демократия имеет жизненно важное значение для наших стран. Убеждение наших народов в двусторонних отношениях основано на любви и солидарности, и мы не пожалеем сил для их укрепления», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что 2018 год является довольно напряженным для Армении с точки зрения масштабных событий. Пашинян выразил надежду, что у него будет еще один шанс встретиться с президентом Грузии во время 17-го саммита Франкофонии в Ереване в октябре.

Никол Пашинян и Гиорги Маргвелашвили обсудили ряд вопросов армяно-грузинской повестки.