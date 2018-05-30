Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в Тбилиси с официальным визитом, встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Ираклий Кобахидзе приветствовал официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию и выразил уверенность в том, что он придаст новый импульс 2-сторонним отношениям и их развитию в разных отраслях.

Он обозначил важность активного сотрудничества между правительствами и парламентами обеих стран и подчеркнул, что это будет способствовать укреплению и расширению связей между обоими народами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что, проработав долгие годы депутатом НС Армении, знает на собственном опыте, насколько важен парламент для развития демократических принципов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посчеркнул, что уделяет большое значение межпарламентскому сотрудничеству между обеими странами, особенно, с учетом перехода Армении к парламентской форме правления.

Собеседники выразили уверенность в том, что встречи между парламентариями обеих стран будут перманентными, что послужит развитию добрососедских отношений между странами. Собеседники подчеркнули, что путем интенсивного диалога Армения и Грузия смогут решить все вопросы, найти новые форматы партнерства и новые возмжности для осуществления взаимовыгодных проектов и программ.

30-го мая начался визит в Грузию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках визита он встретится с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с патриархом ГПЦ Илией Вторым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил венок к мемориалу на площади Героев и воздал дань уважения. Возглавляемая премьер-министром РА делегация направилась в правительство Грузии, где состоялись отдельная беседа Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили и встреча делегаций в расширенном составе.

По итогам встречи Н. Пашинян и Г. Квирикашвили выступили с заявлениями .

В рамках визита он встретится с представителями армянской общины Грузии и посетит дом-музей Ованеса Туманяна.

В Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения Первой Республики.

Предусмотрены также его визиты в Джавахк, Ниноцминда, Ахалкалак и встречи с представителями армянской общины на местах.

В составе армянской делегации – вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр обороны Армении Давид Тоноян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр ОН Армении Араик Арутюнян, министр культуры Армении Лилит Макунц, министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении Ашот Акопян и др.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.