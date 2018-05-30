Кандидат в президенты Турции хочет вернуть страну к парламентской системе

Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что в случае его победы на выборах 24 июня намерен вернуть страну к парламентской системе правления, передает Арменпресс.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую в апреле прошлого года закончился победой сторонников президента Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом, они набрали 51,4% голосов.

"Мы непременно вернемся к парламентской системе. Когда оппозиция будет иметь большинство в парламенте, примерно в течение двух лет будут устранены негативные факторы старой парламентской системы, мы ее обновим и совершим новый скачок в нашем пути к демократии", — сказал Индже.

Он добавил, что в случае победы на выборах в первый же день отменит режим ЧП, введенный в Турции после попытки переворота в июле 2016 года. Индже также заявил о наличии у него плана по курдскому урегулированию.