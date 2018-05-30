Опрос: население Грузии за диалог с Россией

Большинство жителей Грузии поддерживает диалог с Россией, согласно результатам социологического исследования Международного республиканского института (IRI), передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Между Грузией и Россией нет дипотношений с 2008 года. После смены власти в Грузии в 2012 году, представители нового правительства назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

Процентный показатель тех, кто поддерживает диалог между Грузией и Россией остается довольно высоким (76%), несмотря на то, что по сравнению с 2017 годом он сократился на 6%.

Между тем, большинство опрошенных придерживается прозападного курса развития. За то, чтобы внешняя политика Грузии была прозападной и ориентированной только на Евросоюз высказались 27% респондентов, а за то, чтобы политика была прозападной, но при этом ориентированной на сохранение отношений с Россией выступили 50% опрошенных.

Позитивно оценивают подход нынешней власти Грузии в отношениях Россией 36% опрошенных, а 52% респондентов оценивают его негативно. Таким образом показатели с 2017 года существенно изменились — год назад довольных было 54%, а недовольных — 35%.

В рамках исследования IRI с 10 по 22 апреля опросили 1,5 тысячи постоянных жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность составляет около 2,5%.