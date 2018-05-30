В Тбилиси состоялись переговоры на высоком уровне между правительствами Армении и Грузии

Возглавляемая премьер-министром правительственная делегация прибыла в Грузию с официальным визитом. В международном аэропорту Тбилиси премьер-министра РА встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.



Возглавляемая премьер-министром РА делегация направилась в правительство Грузии, где состоялись отдельная беседа Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили и встреча делегаций в расширенном составе.

По итогам встречи Н. Пашинян и Г. Квирикашвили выступили с заявлениями .

Г. Квирикашвили посчитал символичным, что первый визит премьера в Грузию совпал с тем временем, «когда мы вместе празднуем 100-летний юбилей Первых Республик Армении и Грузии». Квирикашвили приветствовал премьер-министра Армении, подчеркнув, что свой первый официальный визит Пашинян осуществил, прибыв в Грузию.

«Символично, что премьер-министр Армении осуществил визит в Грузию, когда мы почти одновременно отмечаем 100-летие со Дня первой республики. Хочу еще раз поздравить армян и грузин- два дружественных народа, с этим праздничным событием. Несмотря на многочисленные сложности и проблемы, сто лет назад армяне и грузины проявили свою волю к свободе и стремление к демократии. Грузию и Армению связывают многовековые дружественные и добрососедские отношения, что привело к сегодняшним партнерским отношениям. После распада Советского Союза и восстановления независимости наших стран, мы смогли наладить взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия. Стабильность и демократия в Армении очень важны для Грузии, и поэтому мы с пристальным вниманием следили за последними событиями, происходящими в Армении. Армянский народ показал всему миру, что он един и привержен демократическим ценностям. В связи с этим хочу поздравить своего дорогого гостя в связи с избранием на должность премьер-министра Армении и службу на благо народа. От имени правительства и лично от своего имени еще раз подтверждаю свою готовность продолжить дальнейшее продуктивное сотрудничество между странами»,- отметил премьер Грузии.

Как заявил премьер Грузии, были обсуждены основные направления сотрудничества, собеседники коснулись темы развития торговых отношений, подчеркнули важность вопросов, касающихся сфер транспорта, энергетики, туризма, культуры и образования.

«Стабильность и демократическое развитие Армении чрезвычайно важны для Грузии, именно по этой причине Грузия с большим вниманием следила за последними внутриполитическими развитиями в дружественной Армении, когда армянский народ продемонстрировал всему миру единство и образцовый пример приверженности демократическим принципам. Уважаемый премьер, от имени правительства и лично от своего имени еще раз подтверждаю свою готовность продолжить дальнейшее продуктивное сотрудничество между странами», - отметил Г. Квирикашвили.

Н. Пашинян в свою очередь посчитал большой честью свой первый визит в Грузию.

«Вне зависимости от нашей деятельности, мы всегда работали на благо развития армяно-грузинских отношений Я сам в качестве журналиста, депутата и сейчас в должности премьер-министра Армении в меру своих сил делал все для содействия развитию армяно-грузинских отношений. И сейчас находимся в той точке, когда есть возможность осуществить если не все, то большую часть желаний для развития этих отношений.

Я поздравляю премьер-министра Грузии в связи со столетием Первой республики, мы сами отметили эту дату на днях, эти праздники связаны друг с другом. Провозглашение Первой республики Армении было осуществлено в Тбилиси, и этот факт, сам по себе доказывает глубину армяно- грузинских отношений, который мы должны развить»,- отметил Пашинян.

« Вне зависимости от рода нашей деятельности, мы всегда работали на благо развития армяно-грузинских отношений Я сам - в качестве журналиста, депутата и сейчас - в должности премьер-министра Армении, в меру своих сил делал все для содействия развитию армяно-грузинских отношений. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда есть возможность осуществить большую часть желаний для развития этих отношений»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, существующая позитивная атмосфера в армяно-грузинских отношениях будет направлена в более продуктивное русло в сферах политики и экономики, и других сферах. «Надеюсь, что более конкретные итоги будут после работы межправительственной комиссии»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, они с грузинским коллегой обсудили необходимость долгосрочной концепции армяно-грузинских отношений. «У наших стран есть долгосрочные и краткосрочные интересы, видение которых были обсуждены в ходе встречи. У нас с Грузией есть много совместных проектов, для осуществления которых мы приложим все усилия и будем работать для создания новых проектов»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, у Армении с Грузией есть много совместных проектов, для осуществления которых стороны приложат все усилия и будут работать для создания новых проектов.

«Мы уверены, что в армяно-грузинских отношениях нет нерешаемых вопросов, так как для их решения есть самое главное – настрой и желание. Мы приехали в Грузию, чтобы обсудить все вопросы в атмосферы дружбы и братства. Я уверен, что этот настрой и атмосфера могут привести к серьезным развитиям в отношениях. Я рад, что так же настроен и премьер-министр Грузии. Мы находимся на таком этапе развития отношений, когда есть возможность для придания большого стимула и энергии армяно-грузинским отношениям»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, во время встречи с премьер-министром Грузии они обсудили и вопросы региональной стабильности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили посетить Армению.

В ходе своего заявления на совместной пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что это будет интересный и содержательный визит.

«Г-н премьер-министр, надеюсь увидеть вас в ближайшем будущем в Ереване, чтобы мы смогли продолжить эту атмосферу дружбы»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он с радостью заметил, что Грузия примет участие в саммите Франкофонии, который пройдет в Ереване этой осенью, на самом высоком уровне.

«У нас, конечно, будет множество поводов для общения, однако мы должны все время искать новые поводы для встреч, для обмена улыбками, обсуждения задач и решения всех проблем в атмосфере братства и дружбы. Приветствую братский грузинский народ»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

30-го мая начался визит в Грузию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках визита он встретится с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с патриархом ГПЦ Илией Вторым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложит венок к мемориалу на площади Героев и воздаст дань уважения. В рамках визита он встретится с представителями армянской общины Грузии и посетит дом-музей Ованеса Туманяна.

В Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения Первой Республики.

Предусмотрены также его визиты в Джавахк, Ниноцминда, Ахалкалак и встречи с представителями армянской общины на местах.

В составе армянской делегации – вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр обороны Армении Давид Тоноян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр ОН Армении Араик Арутюнян, министр культуры Армении Лилит Макунц, министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении Ашот Акопян и др.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.