Ара Баблоян принял новоназначенного посла Италии Винченцо дель Монако

30 мая Председатель НС Армении Ара Баблоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Итальянской Республики в Армении Винченцо дель Монако. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поздравляя посла, А.Баблоян выразил надежду, что за время своей деятельности он придаст новый импульс имеющим многовековую историю армяно-итальянским отношениям.

Спикер НС обратился к развитию двусторонних парламентских отношений, подчеркнув важность сотрудничества действующих в законодательных органах групп дружбы.

А.Баблоян, отметив важность Италии как партнера Армении, выразил надежду, что ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, способного также содействовать развитию и упрочению двусторонних связей, не заставит себя долго ждать.

Глава парламента, коснувшись последних развитий в Армении, заметил: “Для нас важны защита прав человека, развитие демократии и безопасность государства. Мы поддержим все те программы правительства, которые нацелены на развитие страны”.

Затронув проблему урегулирования НК-проблемы, А.Баблоян отметил, что демократический Арцах не может быть частью авторитарного Азербайджана. Проблема, по его словам, должна быть отрегулирована за переговорным столом, мирным путем.

Поблагодарив за теплый прием, Винченцо дель Монако заверил, что сделает все возможное для еще большего углубления и укрепления двусторонних традиционно дружественных связей. Посол отметил необходимость достижения во внутриполитической жизни Армении атмосферы взаимопонимания.

Обратившись к роли армянской общины, стороны подчеркнули, что армяне содействуют развитию общественной, политической, экономической и культурной жизни Италии и вносят весомый вклад в упрочение армяно-итальянских отношений.

Собеседники констатировали положительное развитие в последние годы двусторонних торгово-экономических отношений, отметив имеющийся неиспользованный потенциал.