Для ИА “Арменпресс” бесценна репутация надежного партнера: речь главреда “Арменпресс” на Всеармянском форуме журналистов

Информационное агентство “Арменпресс” приняло политику предоставления достоверной, уточненной и оперативной информации, оставаясь верным своей ее миссии. В своем выступлении на 9-м Всеармянском форуме журналистов в министерстве диаспоры 30 мая об этом заявила главный редактор государственного информационного агентства Арменпресс Нарине Назарян.

По ее словам, информационное агентство руководствовалась этими принципами, освещая мероприятия по случаю 100-летия Геноцида армян, апрельскую четырехдневную войну в 2016 году, ключевые для страны события, а также недавние внутриполитические события в Армении. Более того, статьи “Арменпресс” о недавних событиях в Армении широко цитировались ведущими зарубежными СМИ, такими как CNN, BBC, The Guardian, The New York Times.

«Я рада приветствовать вас здесь в символический год для Армении, в год 100-летия Первой Республики. Я приветствую вас с особой гордостью, поскольку я представляю информационное агентство, возраст которого совпадает с возрастом Первой Республики. Я представляю первое информационное агентство Армении», - сказала Нарине Назарян.

Коснувшись видения прошлого, настоящего и будущего информационного агентства Нарине Назарян отметила, что телеграфные агентства в мире были созданы позже, чем печатные СМИ - в первой половине 19-го века в связи с изобретением телеграфной техники. Они нашли свои места в качестве первых информаторов о событиях, происходящих в разных частях света.

По ее словам, рождение такого агентства в Армении стало значительным событием, агентство сыграло ключевую роль в общественно-политической жизни страны. Принятие первого закона о его создании упоминается в протоколе Национального совета Армении от 18 декабря 1918 года. Согласно этому документу, все государственные и общественные структуры страны обязаны были предоставлять информацию агентству, более того, им запрещалось предоставлять эту информацию частному лицу или другим структурам до представления в информационное агентство. Запрещалось также публиковать эту информацию в других изданиях в течение 48 часов после того, как информация появлялась в партнерских изданиях агентства.

«Армянское телеграфное агентство было основано известным политическим деятелем Симоном Врацяном, чье имя написано в архивных документах агентства в качестве первого управляющего», - сказала Нарине Назарян.

Агентство было названо “Арменпресс” в 1972 году. Нарине Назарян подчеркнула, что “Арменпресс” предоставляет новости на четырех языках - армянском, русском, английском и арабском. Она подчеркнула важность арабской новостной ленты с точки зрения представления ключевых событий, происходящих в этой важной эпохе в Армении, Арцахе, Диаспоре и мире, читателям из Ближнего Востока и всего арабоязычного мира.

Английский и русский разделы агентства также высоко оцениваются партнерами. “Арменпресс” является членом 4 международных медийных организаций. Агентство представляет Армению в Информационном совете СНГ, Черноморской ассоциации национальных информационных агентств, Совете национальных информационных агентств Юго-Восточной Европы и стран Балканских стран (в статусе наблюдателя) и на Всемирном конгрессе информационных агентств. В 2014-2016 годах “Арменпресс” председательствовал в Черноморской ассоциации национальных информационных агентств. Заседания данной организации и Информационного совета СНГ были проведены в Ереване в 2014 году.

“Арменпресс” подписал соглашения о двустороннем партнерстве с более чем 20 ведущими информационными агентствами мира, почти 1/3 из которых были подписаны в течение последних 5 лет. Нашими партнерами являются ТАСС, Рейтер, Синьхуа, ИРНА, МЕНА, БТА, АГЕРПРЕСС, БЕЛТА, Казинформ и многие другие средства массовой информации, с которыми проводится обмен информацией и фотоматериалом.

Нарине Назарян сообщила, что недавно директор ИА “Арменпресс” Арам Ананян на полях саммита мировых СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение об обмене новостями и сотрудничестве с президентом государственного информационного агентства Кубы Prensa Latina в Санкт-Петербурге.

“Арменпресс” оказывает всестороннюю помощь новостному агентству Арцаха –“Арцахпресс”, направленному на его развитие и укрепление. Подписано соглашение о сотрудничестве с “Арцахпресс”, которое предполагает интернационализацию “Арцахпресс” и повышение осведомленности об Арцахе через каналы “Арменпресс”.

Нарине Назарян отметила, что конференц-зал “Арменпресс” является одной из активных, современных и ведущих платформ для прессы Армении. Через неделю в пресс-центре каждую неделю проводятся несколько мероприятий.

“Мы с гордостью объявляем также о реализации проекта “Арменпресс: история”, в рамках которой было оцифровано 10.000 фотографий из архива информационного агентства. Все оцифрованные фотографии доступны на сайте history.armenpress.am. Команда “Арменпресс” прикладывает все усилия, чтобы сохранить ведущую роль агентства в сфере средств массовой информации Армении и создать прочную основу на региональных и международных медиаплатформах, чтобы обеспечить присутствие и развитие агентства. Агентство активно освещало, актуализировало и представляло в ведущих международных СМИ все события, имеющие ключевое значение для Республики Армения”, - сказала главный редактор информационного агентства, заявив, что хорошая репутация надежного партнера ценна для “Арменпресс”.

Нарине Назарян заявила, что “Арменпресс” продолжит свою миссию по представлению проверенной и оперативной информации. Она подчеркнула, что информационное агентство будет таким же надежным для партнеров из диаспоры, как для иностранных СМИ.

“В этом году “Арменпресс” отмечает свое 100-летие. Мы планируем провести мероприятия о пути информационного агентства, его важность в жизни страны. Прошлые 100 лет только добавляют мудрость и опыт в наше видение, чтобы построить будущее агентства. Мы полны решимости адекватно реагировать на стоящие перед СМИ проблемы, использовать возможности новейших технологий в работе, бороться с фейковыми новостями, повышать читательскую грамотность в средствах массовой информации, дифференцировать поддельную информацию в социальных сетях и создавать информационное агентство будущего», - сказала Нарине Назарян.

30 мая в министерстве диаспоры стартовал 9-й Всеармянский форум журналистов. В форуме принимают участие представители СМИ Армении и Арцаха, а также журналисты-армяне диаспоры из 70 стран.