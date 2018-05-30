Венграм может грозить до года тюрьмы за помощь нелегальным мигрантам
Власти Венгрии подготовили законопроект об уголовном наказании для тех, кто помогает нелегальным мигрантам, запрашивающим убежище, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Если он будет принят в нынешнем виде, печать листовок с информацией для беженцев, предложение им еды или правовой помощи будет считаться преступлением.
Также венгерские власти собираются поменять конституцию, чтобы другие страны Евросоюза не высылали просителей убежища в Венгрию.
Венгерское издание Magyar Hirlap пишет, что тюремные сроки от нескольких дней до года ждут тех, кто будет провозить мигрантов, помогать им в получении убежища и для тех, кто финансирует нелегальную иммиграцию.
Премьер-министр Виктор Орбан отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз. Он - известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС.
Корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп передает, что венгерские парламентарии спорят по поводу законопроекта, хотя немногие мигранты могут сейчас попасть в Венгрию - из-за двойного забора с колючей проволокой, установленного на южной границе.