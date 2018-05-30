СМИ: компании из КНР впервые заняли сразу две строчки в топ-10 самых дорогих брендов мира

Китайские компании - Tencent и Alibaba - впервые в истории заняли сразу две позиции в первой десятке самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2018, расположившись на пятой и девятой строчках соответственно. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета China Daily.

Согласно рейтингу, стоимость бренда китайского гиганта в сфере телекоммуникаций Tencent составила $179 млрд, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. В то время как нематериальный актив одного из лидеров в области электронной коммерции КНР Alibaba оценивается в $113,4 млрд - это на 92% превышает показатель предыдущего отчетного периода.

"Бренды, которые выигрывают в современную эпоху маркетинговой разведки (Marketing intelligence, MI, разведка рынка, постоянный сбор информации об изменениях внешней среды), в том числе такие компании как Tencent и Alibaba, ставят потребителей в центр всех своих бизнес-процессов", - цитирует газета Дорина Вана, главу подразделения BrandZ исследовательской компании Kantar Millward Brown, занимающейся составлением рейтинга.

Как сообщает газета, в 2006 году в BrandZ Top 100 входила только одна компания из Китая - мобильный оператор China Mobile. В этом году рейтинг насчитывает 14 китайских участников, наибольший рост среди которых продемонстрировал расположившийся на 59-й строчке списка представитель рынка электронной коммерции КНР JD.com. Стоимость бренда компании за последний год возросла на 94% до $21 млрд.

Отмечается, что "восемь позиций из первой десятки заняли технологические компании". Помимо китайских участников в топ рейтинга также вошли Google ($302 млрд), Apple ($300,6 млрд), Amazon ($207,6 млрд), Microsoft ($200,1 млрд), Facebook ($162,1 млрд), Visa ($145,7 млрд), MacDonalds ($126,1 млрд) и AT&T ($106,7 млрд).





