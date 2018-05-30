Исполнительница главной роли в блокбастере "Чудо- женщина" (Wonder Woman, 2017) израильтянка Галь Гадот отказалась от предложения быть ведущей конкурса "Евровидение", который должен пройти в следующем году в Израиле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Девятый канал израильского телевидения.

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"Израильская актриса Галь Гадот отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2019" в качестве ведущей", - указывает телеканал. По его данным, агенты Гадот пояснили отказ плотным графиком актрисы. Предложение Гадот вести международный песенный конкурс было сделано несколько дней назад государственной израильской телерадиовещательной корпорацией "Кан", отвечающей за организацию в Израиле всех мероприятий "Евровидения-2019".

Конкурс должен состояться через год в Израиле в соответствии с правилами "Евровидения", так как 13 мая этого года в Лиссабоне на этом песенном смотре победу одержала песня Toy ("Игрушка") израильтянки Нетты Барзилай. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что "Евровидение-2019" пройдет в Иерусалиме.