Глава МИД Турции не исключил, что Анкара может закупить российские истребители

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил возможности приобрести истребители у России в случае отказа Вашингтона поставить Анкаре F-35. С таким заявлением глава МИД республики выступил в среду в эфире телеканала A Haber, передает Арменпресс.

"Турция не останется без альтернатив в вопросах истребителей. Мы можем их приобрести или у России, или у другой страны НАТО", - сказал Чавушоглу.





