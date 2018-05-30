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Глава МИД Турции не исключил, что Анкара может закупить российские истребители


Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил возможности приобрести истребители у России в случае отказа Вашингтона поставить Анкаре F-35. С таким заявлением глава МИД республики выступил в среду в эфире телеканала A Haber, передает Арменпресс.

"Турция не останется без альтернатив в вопросах истребителей. Мы можем их приобрести или у России, или у другой страны НАТО", - сказал Чавушоглу.



 

 

 




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