Том Катена посетит Армению

Лауреат премии «Аврора» 2017 года прибудет в Ереван 31 мая. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Аврора».

Доктор Том Катена, лауреат премии «Аврора» 2017 года, посетит Армению в преддверии церемонии вручения премии «Аврора» – 2018 и приуроченных к ней мероприятий. В этом году они пройдут с 8 по 10 июня и завершатся объявлением имени лауреата премии «Аврора» – 2018. Важной частью программы станут Диалоги «Аврора», международный форум, где лидеры гуманитарного и бизнес-сообщества смогут обсудить самые острые глобальные гуманитарные проблемы и роль международного сообщества в поиске эффективных решений.

31 мая Том Катена прилетит в Ереван, откуда начнется его поездка по Армении и Арцаху. 4 июня он посетит Музей-институт и мемориальный комплекс, посвященный жертвам Геноцида армян, чтобы воздать должное этому трагическому эпизоду армянской истории, а также посадит дерево на Аллее памяти комплекса Цицернакаберд. В тот же день доктор Катена примет участие в презентации и церемонии гашения специально выпущенной марки со его изображением в качестве лауреата премии «Аврора» 2017 года.

Доктор Том Катена, уроженец американского городка Амстердам в штате Нью-Йорк, отправился в Судан как миссионер-католик. Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, с тех пор Катена спас тысячи жизней. За свою деятельность он получил премию «Аврора», которую вручает Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

5 июня Том Катена, ставший известным благодаря неустанной помощи жителям Нубийских гор, прибудет в город Сисиан, расположенный в южной части Армении, в исторической Зангезурской области. Там он посетит военный госпиталь и встретится с врачами. Затем Катена пообщается с местными работниками здравоохранения и другими профессионалами в Доме культуры города Сисиан, где также будет показан фильм «Армянские врачи в Нубе». Картина рассказывает о трех армянских докторах, которые отправились в Нубийские горы, чтобы временно подменить Тома Катену: это дало ему возможность посетить в мае 2017 года Армению и принять участие в мероприятиях премии «Аврора».

Доктор Катена сможет насладиться всеми красотами южной Армении, поскольку планируется, что он посетит Горис, Халидзор, Татевский монастырь и ведущую к нему канатную дорогу «Крылья Татева». После встречи с представителями местной общины Катена собирается отправиться в Арцах, чтобы пообщаться с молодежью, студентами, медработниками, представителями местных НПО и властей.

Вот что сказал доктор Катена во время похожей поездки в прошлом году : «Никогда в жизни мне не доводилось встречаться с таким гостеприимством. Армяне удивительные, я был очень тронут. Я чувствую себя здесь в кругу семьи. И так по всей стране. Куда бы я ни отправился, меня везде принимают одинаково. Серьезно, у вас здесь есть кое-что особенное. Постарайтесь это сохранить». По завершении поездки Том Катена собирается вернуться в Судан и продолжить свою работу.