В районе Тегерана разбился учебный военный самолет

Учебный легкомоторный самолет военно-воздушных сил ИРИ во вторник вечером разбился в окрестностях иранской столицы, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Самолет, летевший из Исфахана в Тегеран, разбился неподалеку от столичного международного аэропорта имама Хомейни, в результате погибли два человека — члены экипажа самолета. Отмечается, что самолет упал в нежилой местности.

Крушение произошло из-за технической неполадки.