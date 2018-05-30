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В районе Тегерана разбился учебный военный самолет


Учебный легкомоторный самолет военно-воздушных сил ИРИ во вторник вечером разбился в окрестностях иранской столицы, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Самолет, летевший из Исфахана в Тегеран, разбился неподалеку от столичного международного аэропорта имама Хомейни, в результате погибли два человека — члены экипажа самолета. Отмечается, что самолет упал в нежилой местности.

Крушение произошло из-за технической неполадки.

 

 




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