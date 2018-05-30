Буйвол поднял льва на рога, спасая ящерицу
Посетители Национального парка парка крюгера в ЮАР сняли на видео буйвола, отбившего ящерицу у молодого льва. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings в Youtube.
Лев нес добычу, когда его заметил большой бык. Он тут же подскочил к месту событий, повалил хищника на землю и выбил ящерицу из его пасти. После этого буйвол боднул львенка рогами так, что тот сделал несколько оборотов в воздухе, а затем обратился в бегство. После этого бык встал над рептилией, защищая ее от посягательств других львов, находившихся поблизости, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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