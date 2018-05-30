Никол Пашинян пригласил премьер-министра Грузии посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили посетить Армению.

Как передает «Арменпресс», в ходе своего заявления на совместной пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что это будет интересный и содержательный визит.

«Г-н премьер-министр, надеюсь увидеть вас в ближайшем будущем в Ереване, чтобы мы смогли продолжить эту атмосферу дружбы»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он с радостью заметил, что Грузия примет участие в саммите Франкофонии, который пройдет в Ереване этой осенью, на самом высоком уровне.

«У нас, конечно, будет множество поводов для общения, однако мы должны все время искать новые поводы для встреч, для обмена улыбками, обсуждения задач и решения всех проблем в атмосфере братства и дружбы. Приветствую братский грузинский народ»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

30-го мая начался визит в Грузию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках визита он встретится с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с патриархом ГПЦ Илией Вторым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложит венок к мемориалу на площади Героев и воздаст дань уважения. В рамках визита он встретится с представителями армянской общины Грузии и посетит дом-музей Ованеса Туманяна.

В Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения Первой Республики.

Предусмотрены также его визиты в Джавахк, Ниноцминда, Ахалкалак и встречи с представителями армянской общины на местах.

В составе армянской делегации – вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр обороны Армении Давид Тоноян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр ОН Армении Араик Арутюнян, министр культуры Армении Лилит Макунц, министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении Ашот Акопян и др.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.