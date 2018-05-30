Есть возможность для придания большого стимула армяно-грузинским отношениям: Никол Пашинян

В политической повестке Армении дальнейшим отношениям с Грузией выделено особое место и значение. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Тбилиси, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

« Вне зависимости от рода нашей деятельности, мы всегда работали на благо развития армяно-грузинских отношений Я сам - в качестве журналиста, депутата и сейчас - в должности премьер-министра Армении, в меру своих сил делал все для содействия развитию армяно-грузинских отношений. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда есть возможность осуществить большую часть желаний для развития этих отношений»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, существующая позитивная атмосфера в армяно-грузинских отношениях будет направлена в более продуктивное русло в сферах политики и экономики, и других сферах. «Надеюсь, что более конкретные итоги будут после работы межправительственной комиссии»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, они с грузинским коллегой обсудили необходимость долгосрочной концепции армяно-грузинских отношений. «У наших стран есть долгосрочные и краткосрочные интересы, видение которых были обсуждены в ходе встречи. У нас с Грузией есть много совместных проектов, для осуществления которых мы приложим все усилия и будем работать для создания новых проектов»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, у Армении с Грузией есть много совместных проектов, для осуществления которых стороны приложат все усилия и будут работать для создания новых проектов.

«Мы уверены, что в армяно-грузинских отношениях нет нерешаемых вопросов, так как для их решения есть самое главное – настрой и желание. Мы приехали в Грузию, чтобы обсудить все вопросы в атмосферы дружбы и братства. Я уверен, что этот настрой и атмосфера могут привести к серьезным развитиям в отношениях. Я рад, что так же настроен и премьер-министр Грузии. Мы находимся на таком этапе развития отношений, когда есть возможность для придания большого стимула и энергии армяно-грузинским отношениям»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, во время встречи с премьер-министром Грузии они обсудили и вопросы региональной стабильности.

30-го мая начался визит в Грузию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках визита он встретится с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с патриархом ГПЦ Илией Вторым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложит венок к мемориалу на площади Героев и воздаст дань уважения. В рамках визита он встретится с представителями армянской общины Грузии и посетит дом-музей Ованеса Туманяна.

В Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения Первой Республики.

Предусмотрены также его визиты в Джавахк, Ниноцминда, Ахалкалак и встречи с представителями армянской общины на местах.

В составе армянской делегации – вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр обороны Армении Давид Тоноян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр ОН Армении Араик Арутюнян, министр культуры Армении Лилит Макунц, министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении Ашот Акопян и др.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.