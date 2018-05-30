Правительство Армении может субсидировать возмпжное повышение тарифов на водоснабжение: зампредседателя КРОУ

Правительство Армении может субсидировать возмпжное повышение тарифов на водоснабжение. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании РА сообщил заместитель председателя Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА Микаэл Согомонян.

Как в предыдущие годы, так и в текущем году обсуждается вопрос субсидирования тарифа на воду в Армении. Зампредседателя КРОУ отметил, что в эти дни с министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА проводятся совместные обсуждения по вопросу снижения тарифов на электроэнергию и газ. «Об итогах обсуждений сообщим», – отметил он.

На вопрос о вероятном размере снижения тарифов, М. Согомонян сказал, что в данный момент не может ответить. «Тарифы на электроэнергию и природный газ формируются на основании многих факторов, сейчас в результате данных обсуждений мы пытаемся понять, есть ли влияние этих факторов или нет. Обсуждаем вопрос снижения тарифов», – подчеркнул он.

В ответ на вопрос, есть ли возможность снизить тариф на воду, М. Согомонян отметил, что по состоянию на данный момент уже имеется тарифный план, утвержденный правительством Армении.

Французская компания Veolia Generale des Eaux официально стала в Армении единым оператором системы снабжения питьевой водой сроком на 15 лет, сообщает пресс-служба министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

Компания Veolia, которая является крупным поставщиком водных услуг в мире, приступила к обязанностям по управлению системы водоснабжения Армении с 1 января 2017 года. Компания приступит к обязанностям по управлению системы водоснабжения Армении с 1 января 2017 года. Новый оператор возьмет в управление имущество пяти действующих операторов: "Ереван — джур" (Ерводоканал), "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".

Единый оператор был выбран на основе объявленного 15 января 2016 года тендера. Veolia заплатит за 15-летнюю концессию порядка 189 миллионов долларов.

Действующий тариф для потребителей столичного оператора водоснабжения составляет 170,256 драма (0,35 доллара) за кубометр. На всей территории республики будет применяться единый тариф на услуги водоснабжения и водоотвода.

Veolia Enviroment SA является самым крупным поставщиком водных услуг в мире, действует в 66-ти странах и имеет богатый опыт в предоставлении услуг водоснабжения и отвода сточных вод.

С 22-го апреля 2017 года КРОУ приняла решение о повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода на11.4 драма, что вошло в силу с 1-го января 2018-го года. Правительство субсидирует эту разницу в течение всего года.