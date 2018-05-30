««Высоковольтные электросети» должны остаться государственными»: министр энергетики Армении Артур Григорян Save

Договор о передаче ЗАО «Высоковольтные электросети» в доверительное управление компании "Ташир капитал" отменен. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр энергетики Армении Артур Григорян.

««Высоковольтные электросети» должны остаться государственными. В договоре были пункты, невыгодные для государства»,- сказал министр энергетики Армении Артур Григорян. На вопрос журналиста о том, что происходили тайные договоренности, он ответил: «Тайных договоренностей не было и не будет. Мы изучили договор, пришли к заключению, что будет эффективнее, если «Высоковольтные электросети» останутся государственными».

На вопрос о том, что этим предприятием заинтересован Гагик Царукян, министр энергетики Армении Артур Григорян ответил, что это «абсолютная ложь». По поводу проверок предприятий горнорудной промышленности министр энергетики Армении Артур Григорян ответил, что Гагик Царукян,имеющий лицензии на недропользование, готов, чтобы проверки начались с него.

По словам министра, все проверки будут публичными и прозрачными.