Помощник Лукашенко задержан при получении взятки в $200 тыс.

Помощник президента Белоруссии - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко задержан при получении взятки в $200 тыс., как передает Арменпресс, об этом сообщили в Комитете государственной безопасности.

"В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", - проинформировали в КГБ.

Как пояснили в комитете, в поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. В ведомстве также сообщили, что в отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.